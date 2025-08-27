Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией Продюсер Рудковская рассказала, что договорилась с хирургом об операции Чумакову

Продюсер Яна Рудковская в беседе с «Радио 1» рассказала, что договорилась с хирургом об операции певцу Алексею Чумакову. По ее словам, этот ведущий специалист дважды оперировал ее супруга — фигуриста Евгения Плющенко.

К хирургу невозможно попасть и очередь на три года вперед. К нему люди летят со всего мира. Мне написала Юля Ковальчук (супруга Чумакова — NEWS.ru) о том, что они хотят попасть к нему и не могут. Я кинулась в ноги к (хирургу — NEWS.ru) Дмитрию Дзукаеву и сказала: «У Леши концерт», — вспомнила Рудковская.

Она отметила, что после ее просьбы хирург пообещал, что прооперирует Чумакова и через четыре дня он будет стоять на сцене. Именно так и произошло. После операции, проведенной любым другим хирургом, певцу потребовалось бы соблюдать две недели постельного режима, уточнила продюсер.

Ранее Алексей Чумаков рассказал, что его состояние после проведенной на позвоночнике операции с каждым днем улучшается. По признанию знаменитости, окрепнуть и встать на ноги ему помогла супруга — певица Юлия Ковальчук.

