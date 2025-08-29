Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией

Действия Вооруженных сил России будут стимулом для Запада пойти на компромисс, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Москва должна добиваться абсолютной победы в спецоперации.

России надо добиваться ультимативной бескомпромиссной победы, потому что наши действия будут и стимулом к началу переговоров со стороны Запада, и стимулом идти на компромиссы в нашу сторону, быть более сговорчивыми. Только конкретные действия России на поле боя заставят сесть за стол переговоров, — сказал Блохин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия на данный момент не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине. По его словам, Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом после возможного урегулирования конфликта.