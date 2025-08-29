Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца

Главе Кочевского округа в Пермском крае Александру Юркину продлили домашний арест более чем на три месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Дзержинского районного суда. Он был задержан по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот.

Продлена мера пресечения в виде домашнего ареста ему до 7 декабря, — пояснил представитель суда.

Юркин был задержан силовиками в июле. По версии следствия, власти закупили для сирот в селе Кочево 46 квартир на сумму более 50 млн рублей. Однако объекты недвижимости оказались непригодными для проживания. Кроме того, конкурс на приобретение жилья был проведен с грубыми нарушениями.

Ранее суд арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова, подозреваемого в мошенничестве. Он пробудет в СИЗО минимум до 25 октября.

О задержании Наумова стало известно в среду, 27 августа. Сотрудники ФСБ нагрянули в приемную городской администрации. Изначально причины задержания не раскрывались. Предположительно, он мог быть задержан за махинации с кладбищенскими землями.