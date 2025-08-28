День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:29

Суд арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд арестовал мэра Владимира Дмитрия Наумова, подозреваемого в мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он пробудет в СИЗО минимум до 25 октября.

Арестован до 25 октября, — сказал источник.

О задержании Наумова стало известно в среду, 27 августа. Сотрудники ФСБ нагрянули в приемную городской администрации. Изначально причины задержания не раскрывались. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что мэр Владимира мог быть задержан за махинации с кладбищенскими землями.

До этого был задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Базаров работал в Белгородской области с 2020 по 2025 год в должности замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой призвал приравнять к госизмене хищения средств при строительстве фортификационных сооружений. Он предложил изменить концептуальный подход к подобным преступлениям.

Владимир
мэры
аресты
мошенничество
