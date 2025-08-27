Стало известно о задержании мэра Владимира

Во Владимире задержан мэр города Дмитрий Наумов, сообщает портал aif.ru. Отмечается, что это произошло утром 27 августа.

Сотрудники ФСБ пришли в приемную городской администрации. Причины, по которым градоначальник привлек внимание правоохранителей, не раскрываются.

Ранее стало известно, что силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его задержали по делу о хищении 1 млрд рублей, которые были выделены на строительство оборонных сооружений.

Информацию о задержании Базарова подтвердил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он также пояснил, что это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Глава региона выразил уверенность, что следствие объективно разберется в ситуации.

В начале августа была задержана начальник управления культуры Пензы по подозрению в получении взятки от бизнесмена. По версии следствия, чиновница договорилась получить от предпринимателя 690 тысяч рублей за покровительство при заключении бизнес-договоров.