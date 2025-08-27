День знаний — 2025
27 августа 2025 в 12:08

Раскрыта причина задержания мэра Владимира Дмитрия Наумова

Mash: мэр Владимира Наумов задержан за махинации

Дмитрий Наумов Дмитрий Наумов Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Telegram-канал Mash сообщил, что мэр Владимира Дмитрий Наумов мог быть задержан за махинации с кладбищенскими землями. По данным канала, сотрудники ФСБ пришли в приемную городской администрации утром 27 августа. Официальной информации о задержании нет.

Ранее был задержан врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, это связано со строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. Базаров работал в Белгородской области с 2020 по 2025 год в должности замгубернатора — начальника департамента строительства и транспорта.

В МВД РФ сообщили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Луговой призвал приравнять к госизмене хищения средств при строительстве фортификационных сооружений. Он предложил изменить концептуальный подход к подобным преступлениям.

