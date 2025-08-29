Блогер раскрыл подробности похорон военных ВСУ Шарий: солдат ВСУ хоронят как пропавших без вести, чтобы не платить их родным

Погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины хоронят как неизвестных солдат с целью избежать выплат компенсаций их родственникам, заявил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, комментируя открытие национального военного мемориального кладбища под Киевом. По словам блогера, на новом военном кладбище производят захоронения неизвестных солдат ВСУ, фактически являющихся пропавшими без вести.

На новом военном кладбище хоронят неизвестных солдат ВСУ. <…> Такие «неизвестные солдаты» — это пропавшие без вести, и для родных не будет успокоения до конца их дней. Такие «неизвестные солдаты» — это, конечно же, отсутствие выплат, — написал блогер.

Ранее оператор FPV-дрона из группировки «Центр» Вооруженных сил России принял решение не атаковать обнаруженных солдат ВСУ, занимавшихся захоронением сослуживцев. На опубликованной записи видно, как беспилотник направлялся к тыловым позициям ВСУ, когда в поле зрения попали двое украинских военных. Солдаты развернули белую ткань с надписью, объясняющей, что в данный момент проводится захоронение. В последний момент перед возможным ударом оператор дрона изменил траекторию полета. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российский дрон зафиксировал захоронение украинскими военными тел сослуживцев на Херсонском направлении. По его словам, погибших причисляют к дезертирам и таким образом ВСУ скрывают реальные потери. Минобороны РФ эти данные не комментировало.