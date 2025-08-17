Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 12:07

Дрон ВС России пощадил украинских солдат из-за одной надписи

Появились кадры, как оператор FPV-дрона пощадил похоронную команду ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Оператор FPV-дрона из группировки «Центр» ВС России принял решение не атаковать обнаруженных солдат ВСУ, которые занимались захоронением сослуживцев, соответствующими кадрами поделился Telegram-канал «Работайте, братья». На опубликованной записи видно, как беспилотник направлялся к тыловым позициям ВСУ, когда в поле зрения попали двое украинских военных. Солдаты развернули белую ткань с надписью, объясняющей, что в данный момент проводится захоронение. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В последний момент перед ударом оператор дрона изменил траекторию полета. БПЛА пролетел над головами противника и не задел их.

Ранее стало известно, что на Артемовском направлении российские военные активно используют трофейные гексакоптеры «Вампир», перепрограммированные для своих задач. Командир группы тяжелых дронов 77-го мотострелкового полка уточнил, что эти беспилотники эффективно препятствуют ночной ротации украинских подразделений.

До этого военный эксперт Андрей Марочко отметил определенные тактические успехи российских войск юго-восточнее Юнаковки в Сумской области. Хотя на самом Сумском направлении существенных изменений не произошло, по его информации, российские подразделения смогли занять новые позиции в этом районе. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

