29 августа 2025 в 15:50

Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября

Кадр из фильма «Крутая перемена. Второй сезон» Кадр из фильма «Крутая перемена. Второй сезон» Фото: Пресс-служба Start

В кинотеатрах с 28 августа: Никита Кологривый становится призраком, дочь Дениса Майданова обезвреживает группу диверсантов, Антон Пампушный приходит в себя с биочипом в мозгу, Илья Лыков становится депутатом, Никита Ефремов отправляется в Узбекистан преподавать русский язык, Мария Аронова устраивается в современную школу, в тело Андрея Некрасова вселяется пришелец. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Семейный призрак»

Премьера: 28 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев, Ульяна Донскова.

Зачем смотреть: семейная комедия с Оксаной Акиньшиной и Никитой Кологривым в главных ролях.

Иллюзионист Василий Кирсанов мечтает о собственном грандиозном шоу и ради этой мечты жертвует просторной квартирой, переезжая с женой и детьми в тесную «однушку». Провалившееся выступление оставляет семью без надежды, пока им не предлагают подозрительно дешевую «трешку». Новое жилье оказывается не таким уж пустым — там живет настоящий призрак, и, чтобы вернуть ему покой, Кирсановым придется разыскать его дочь Настю.

«Тимур и его команда»

Премьера: 28 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Алексей Онежен, Влада Майвл, Никита Кологривый, Егор Бероев, Елена Цыплакова, Александр Дьяченко, Алина Ланина, Михаил Грищенко, Никита Буреев, Денис Майданов.

Зачем смотреть: российский приключенческий фильм режиссера Андрея Семенова.

Семнадцатилетняя петербурженка Женя приезжает в белгородский поселок, чтобы увидеть брата-добровольца перед отправкой его на фронт. Здесь она встречает подростка по прозвищу Тимур и его команду волонтеров, которые помогают ей отыскать брата и вовлекают в опасную миссию по нейтрализации диверсионной группы.

«Идентификация»

Премьера: 28 августа.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе, Виктория Агалакова, Екатерина Васильева, Елизавета Налетова, Сергей Корнилин, Эндрю Уинн.

Зачем смотреть: фантастический боевик с Антоном Пампушным в главной роли.

Леон приходит в себя в загадочной клинике, лишенный воспоминаний, и обнаруживает в своем мозге биочип, позволяющий подключаться к любым электронным системам. Шаг за шагом он восстанавливает память и понимает, что стал участником секретного эксперимента ради спасения дочери. Теперь, когда за технологией охотятся преступники, Леону предстоит использовать свой новый дар, чтобы выжить и защитить самое дорогое.

«Избранный»

Премьера: 1 сентября.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Илья Лыков, Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Инга Оболдина, Нонна Гришаева, Артем Осипов, Камиль Ларин, Сергей Рубеко, Андрей Харыбин.

Зачем смотреть: комедийный сериал о закулисье Госдумы.

Застенчивый инженер Олег Тяпин из провинциального НИИ неожиданно оказывается в кресле депутата Госдумы. Чуждый миру большой политики, он сталкивается с чередой курьезов, неожиданными испытаниями, внезапной влюбленностью и личными открытиями, которые переворачивают его представление о себе и меняют его жизнь.

«Крутая перемена. Второй сезон»

Премьера: 1 сентября.

Где смотреть: Start.

В ролях: Никита Ефремов, Ольга Медынич, Иван Ивашов, Софья Серебрянская, Евгения Дмитриева, Игорь Черневич, Сергей Степин, Александр Голубков, Иван Добронравов, Елена Ербакова.

Зачем смотреть: продолжение российской драматической комедии о бизнесмене, который потерпел неудачу и вернулся в родной город, чтобы работать учителем.

Во втором сезоне Андрей, оставив позади тревоги прошлого, отправляется в солнечный Узбекистан преподавать русский язык и литературу. Здесь его ждут яркие встречи, неожиданные культурные открытия и трогательные моменты, но вместе с тем — новые трудности, которые проверят его терпение, характер и веру в выбранный путь.

«Олдскул»

Премьера: 1 сентября.

Где смотреть: Premier.

В ролях: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Павел Савинков, Евгений Михеев, Анастасия Кипина, Дэниел Барнс.

Зачем смотреть: комедия с Марией Ароновой в роли классической советской учительницы.

Мария Трифонова, легендарный педагог старой школы и последняя обладательница звания «Учитель года СССР», решает устроиться в ультрасовременную элитную школу, где царит свобода, креатив и равноправие. Ей предстоит обучать физике поколение, для которого строгие порядки — диковинка, и параллельно искать путь к сердцу 16-летней внучки и дочери, с которой у нее давно потерялась связь.

«Осторожно, люди!»

Премьера: 1 сентября.

Где смотреть: СТС.

В ролях: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Михаил Евланов, Александр Семчев, Инга Оболдина, Александрина Олексюк, Никита Вашакидзе.

Зачем смотреть: фантастическая комедия об инопланетянине, который поселился в теле филолога.

В тело скромного преподавателя филфака Семенова вселяется пришелец, чей корабль разбился при подлете к Земле. Изучая людей, он в ужасе узнает, что они уничтожают нефть — вещество, которое на его родной планете считается универсальным лекарством. Решив предупредить сородичей и вернуться с подкреплением, он пытается починить корабль, но постоянно сталкивается с человеческими заботами и неожиданно для себя начинает испытывать чувство к коллеге.

