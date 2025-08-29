Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка

Расстояние от ствола высокорослого дерева до границы, отгораживающей участки, не может быть менее четырех метров, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, если ветви соседского дерева свисают на участок, их можно спилить. Кроме того, плоды с этого дерева считаются не краденными, отметила она.

По общепринятым нормам, если плоды с чужого дерева свисают на ваш участок, они ваши. Если ветки соседского дерева свисают на ваш участок и мешают, вы можете их спилить. Но в целом высокорослое дерево должно расти не менее чем в четырех метрах от границы участка, — сказала Тришина.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.

До этого эксперты Роскачества рассказали, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы.