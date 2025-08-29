День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:55

Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка

Юрист Тришина: дачники могут спиливать свисающие ветки соседских деревьев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расстояние от ствола высокорослого дерева до границы, отгораживающей участки, не может быть менее четырех метров, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, если ветви соседского дерева свисают на участок, их можно спилить. Кроме того, плоды с этого дерева считаются не краденными, отметила она.

По общепринятым нормам, если плоды с чужого дерева свисают на ваш участок, они ваши. Если ветки соседского дерева свисают на ваш участок и мешают, вы можете их спилить. Но в целом высокорослое дерево должно расти не менее чем в четырех метрах от границы участка, — сказала Тришина.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.

До этого эксперты Роскачества рассказали, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы.

деревья
дачи
правила
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы новые кадры со взрывом на АЗС в дагестанском Сулевкенте
Россиянам рассказали, почему вырос спрос на диплом психолога
Названы причины, которые превратили заправку в Дагестане в эпицентр взрыва
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.