В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом

Политики из Европейского союза боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп блефует относительно продажи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис. По его словам, на Западе видят, что политик «привык много говорить».

Они видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского, — заявил Меркурис.

Аналитик констатировал, что на фоне постоянной смены позиции Трампа по Украине европейцы перестали ему доверять. Однако при этом у них нет иного выбора. По словам Меркуриса, без США помощь Украине со стороны Европы будет бессмысленной.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поставки Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече президентов Украины и США. По его мнению, ракеты могут нести ядерный заряд — и американский лидер отлично понимает этот факт.