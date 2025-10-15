«Опасные вещи»: россиян предупредили об угрозах «ветряночных вечеринок»

Практика организации так называемых ветряночных вечеринок может оказаться опасной, заявил депутат Госдумы Сергей Леонов в интервью ТАСС. По его мнению, преднамеренное заражение детей ветряной оспой не только лишено смысла, но и создает угрозу более широкого распространения инфекции.

Что касается «ветряночных вечеринок», на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи, — указал парламентарий.

Депутат отметил, что для детского организма предпочтительнее естественное течение событий, когда заболевание происходит в привычном коллективе, если ребенку суждено перенести болезнь в раннем возрасте. Он добавил, что при участии в таких мероприятиях детей из разных групп возникает риск переноса инфекции в новые коллективы.

«Ветряночные вечеринки» представляют собой набирающую популярность практику, когда здоровых детей приводят в дом к больному ребенку с целью преднамеренного заражения. Таким образом родители стремятся обеспечить перенесение заболевания в раннем возрасте.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что российская вакцина против ветряной оспы может быть разработана в течение полутора лет. Такие сроки возможны при условии успешного прохождения клинических испытаний препарата.