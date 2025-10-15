Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 09:31

«Опасные вещи»: россиян предупредили об угрозах «ветряночных вечеринок»

Депутат Леонов: «ветряночные вечеринки» бессмысленны и представляют опасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Практика организации так называемых ветряночных вечеринок может оказаться опасной, заявил депутат Госдумы Сергей Леонов в интервью ТАСС. По его мнению, преднамеренное заражение детей ветряной оспой не только лишено смысла, но и создает угрозу более широкого распространения инфекции.

Что касается «ветряночных вечеринок», на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи, — указал парламентарий.

Депутат отметил, что для детского организма предпочтительнее естественное течение событий, когда заболевание происходит в привычном коллективе, если ребенку суждено перенести болезнь в раннем возрасте. Он добавил, что при участии в таких мероприятиях детей из разных групп возникает риск переноса инфекции в новые коллективы.

«Ветряночные вечеринки» представляют собой набирающую популярность практику, когда здоровых детей приводят в дом к больному ребенку с целью преднамеренного заражения. Таким образом родители стремятся обеспечить перенесение заболевания в раннем возрасте.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что российская вакцина против ветряной оспы может быть разработана в течение полутора лет. Такие сроки возможны при условии успешного прохождения клинических испытаний препарата.

ветрянка
заболевания
Госдума
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 20 малолетних детей внесли в базу «Миротворца»
Жительница Германии удивилась одной детали в семейном быту русских женщин
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.