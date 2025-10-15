Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 05:58

В США назвали красную линию встречи Трампа с Зеленским

Дэвис: ракеты Tomahawk станут красной линией на встрече Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, Tomahawk могут нести ядерный заряд, и американский лидер отлично понимает этот факт.

Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата, — отметил он.

Дэвис добавил, что украинцы не могут использовать эти ракеты самостоятельно: им нужна помощь американских военных. Это автоматически втянет США в конфликт, а этого никто не хочет, резюмировал он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский отправится на встречу с Трампом для заключения новой ресурсной сделки. По его мнению, это соглашение станет платой Киева за американскую военную поддержку.

До этого появилась информация, что Трамп намерен провести встречу с украинским лидером в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты выяснили, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

