Ozon: курьеры считают возможным применить свой опыт в других профессиях

Каждый день по всей России тысячам пользователей требуются услуги доставки. За точность и скорость логистики товаров от продавца клиенту отвечают сотрудники курьерской службы, а их профессия — это тяжелый труд: по информации маркетплейса Ozon, в среднем за один рабочий день курьер преодолевает 210 километров, и в год эта цифра доходит примерно до 6240 километров, если курьер трудится всего лишь раз в неделю. Новое проведенное исследование Ozon показывает, как оценивают личные перспективы те сотрудники, кто каждый день вносит свой вклад в работу одного из крупнейших маркетплейсов Российской Федерации, и как профессия курьера способствует карьерному развитию.

Из пункта А в пункт Б: какие навыки развивает курьерская работа

На сегодняшний день с ключевым маркетплейсом страны сотрудничают 24 тысячи курьеров, из которых 16 тысяч выходят на смену каждый день, и около четверти из них доставляют заказы по всей России. Расстояние, которое в год преодолевает курьер, работающий раз в неделю, правомерно сравнить с поездкой от Москвы до столицы Монголии. Как показал внутренний опрос Ozon, данная работа становится ключевым инструментом для личного и профессионального роста и дальнейшего развития.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Более половины курьеров, что составляет 66%, рассказали, что их «гибкие» навыки — межличностная коммуникация, самоорганизация и многие другие — стали заметно лучше или сильно выросли благодаря их работе. Кроме того, 70% респондентов выразили уверенность, что полученный ими опыт поможет им в дальнейшем при смене профессии.

Умение грамотно планировать маршрут — это то, что больше всего «прокачивает» профессия, по словам сотрудников. Далее идут стрессоустойчивость и умение искать верные решения в нестандартных ситуациях. Помимо этого, в топе навыков оказалась способность работать в одиночку и общаться с совершенно разными людьми.

В тени стереотипов: курьеры чувствуют недооцененность своего труда

Несмотря на сложность и ответственность курьерской работы, сотрудники доставки заказов считают, что их труд часто недооценивают. Почти половина опрошенных (45%) отметили, что люди часто не ценят работу в курьерских службах. Еще 37% считают, что общество не понимает, насколько профессия курьера требует выдержки, ответственности и разных навыков.

Ранее Ozon fresh запустил собственное мобильное приложение. Приложение поможет привлечь новых клиентов, которые часто заказывают еду и продукты, но не пользуются маркетплейсами.