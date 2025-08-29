Юрист рассказала, где допустимо устанавливать мангал на дачном участке

Правила установки мангала на дачном участке не изменились и по-прежнему довольно строги, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, вблизи мангала не должно находиться никаких строений, тем более легковоспламеняющихся предметов, сухой травы и мусора. Кроме того, площадка под мангалом должна быть забетонирована, отметила эксперт. За нарушение этих правил полагается штраф от двух четырех тысяч рублей, отметила юрист.

Мангал на своем участке нельзя устанавливать там, где захочется владельцу. Правила те же: не ближе пяти-семи метров от всех строений, в радиусе двух метров не должно быть легковоспламеняющихся предметов, материалов, а в радиусе 10 метров — ни мусора, ни сухой растительности. Рядом — средства тушения (хотя бы ведро с 10-ю литрами воды). Над мангалом не должно быть веток деревьев, а под ним — забетонированная площадка. А если ветер сильнее 10 м/с — вообще разводить огонь нельзя, — сказала Тришина.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы. Добыча воды на участке возможна, но только при определенных условиях. Во-первых, запрещено проводить взрывные работы. Во-вторых, водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения, а его уровень должен быть выше таких источников. Для личных нужд лицензия и специальное разрешение на использование воды не требуются, однако важно следовать установленным правилам.