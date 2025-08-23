Эта закуска с мангала скрасит август на даче — минимум хлопот, а как вкусно

Закуска из бекона на мангале — это простое, но эффектное блюдо для пикника или дачного отдыха. Хрустящий бекон, расплавленный сыр и ароматный бородинский хлеб создают насыщенный вкус с дымными нотками. Такая закуска готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Для приготовления нарежьте 200 г бородинского хлеба кубиками, 200 г бекона — полосками, 180 г сыра и 1 помидор — ломтиками. Приготовьте соус: смешайте майонез с 2 измельченными зубчиками чеснока и рубленым укропом. Нанижите на шпажки хлеб, бекон, сыр и помидор, чередуя ингредиенты. Обжаривайте на мангале 5-7 минут, периодически переворачивая, пока бекон не подрумянится, а сыр не расплавится. Готовые шашлычки смажьте чесночным соусом.

Закуска получается с хрустящей корочкой, нежной сырной серединой и пикантным чесночным вкусом.

