23 августа 2025 в 11:26

Эта закуска с мангала скрасит август на даче — минимум хлопот, а как вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из бекона на мангале — это простое, но эффектное блюдо для пикника или дачного отдыха. Хрустящий бекон, расплавленный сыр и ароматный бородинский хлеб создают насыщенный вкус с дымными нотками. Такая закуска готовится быстро и не требует особых кулинарных навыков.

Для приготовления нарежьте 200 г бородинского хлеба кубиками, 200 г бекона — полосками, 180 г сыра и 1 помидор — ломтиками. Приготовьте соус: смешайте майонез с 2 измельченными зубчиками чеснока и рубленым укропом. Нанижите на шпажки хлеб, бекон, сыр и помидор, чередуя ингредиенты. Обжаривайте на мангале 5-7 минут, периодически переворачивая, пока бекон не подрумянится, а сыр не расплавится. Готовые шашлычки смажьте чесночным соусом.

Закуска получается с хрустящей корочкой, нежной сырной серединой и пикантным чесночным вкусом.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
закуски
бекон
мангалы
дачи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
