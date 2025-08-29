Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе Геолог погиб на шахте «Южуралзолота» из-за просчетов в охране труда

Грубые просчеты в организации производства работ привели к гибели сотрудника на шахте «Центральная» холдинга «Южуралзолото», заявили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора. Трагедия случилась 4 июля на предприятии корпорации в Челябинской области.

Гибель участкового геолога наступила в результате вдыхания воздуха с повышенным содержанием окиси углерода после проведения взрывных работ. Несчастный случай произошел во время ведения геологического сопровождения горных работ на участке «Центр» шахты «Центральная».

Расследование выявило неудовлетворительную организацию производства работ, в том числе необеспечение должного контроля со стороны руководителей за соблюдением технологического процесса и трудовой дисциплины. Также были установлены серьезные недостатки в содержании и организации самих рабочих мест.

В отношении должностных лиц компании было принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ. Все материалы по факту произошедшего направлены в компетентные правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее суд вынес приговоры главному инженеру и управляющему директору рудника «Пионер» Денису Черникову и Алексею Бирюкову. Оба фигуранта получили по 5,5 года колонии за аварию, произошедшую в марте прошлого года, в результате которой погибли 13 горняков. Авария на золотодобывающем руднике «Пионер» случилась 18 марта 2024 года. Причиной стало разрушение охранного целика под чашей карьера, что привело к прорыву обводненных масс в подземные выработки.