28 октября 2025 в 19:01

Появилось уникальное видео, снятое внутри сверхмощного урагана «Мелисса»

Опубликованы кадры из центра урагана «Мелисса» в США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Экипаж резервных ВВС из 53-й эскадрильи метеоразведки, известной как «Охотники за ураганами», несколько раз пролетел сквозь центр сверхмощного урагана «Мелисса». Специалисты должны были собрать важные метеоданные для Национального центра по изучению ураганов. Эксперт по климату Колин Маккарти опубликовал кадры в соцсети Х.

На кадрах можно заметить «эффект стадиона» — структуру облаков внутри глаза урагана, когда стены выглядят как трибуны арены. «Мелиссу» также называют штормом века, так как она относится к пятой категории. Скорость таких ураганов достигает 252 километров в час. Они уничтожают здания, приводят к наводнениям.

Ранее стало известно, что «Мелисса» может затронуть жизни около 1,5 млн человек. Ураган уже приближается к Карибскому региону. Ожидается, что он принесет катастрофическое количество осадков — до одного метра.

Между тем более 100 россиян оказались в эпицентре «Мелиссы» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

ураганы
США
катастрофы
смерти
