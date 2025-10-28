«Мы неконкурентоспособны»: немецкий министр «прошлась» по экономике ФРГ

Германия переживает период экономического спада и утратила конкурентоспособность на международной арене, заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Она отметила, что страна оказалась в центре глобального противостояния между открытыми рынками и геополитическими интересами. По ее словам, эта ситуация усугубляется торговой политикой Соединенных Штатов и Китая, пишет tagesschau.

Сейчас мы неконкурентоспособны с нашими структурами, — указала министр.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предоставить Германии шестимесячный срок для урегулирования ситуации с активами «Роснефти» в стране. Администрация президента Дональда Трампа пообещала выдать ограниченную и непродлеваемую лицензию для дочерней структуры Rosneft Deutschland.

До этого стало известно, что правительство Германии планирует направить 377 млрд евро на закупку военной техники и вооружений в 2026 году. Указанный объем финансирования предназначен для реализации примерно 320 проектов по разработке новых видов военной продукции. Для 178 проектов уже определены исполнители, при этом 160 контрактов заключены с национальными компаниями Германии. Остальные соглашения находятся в стадии рассмотрения.