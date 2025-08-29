День знаний — 2025
29 августа 2025 в 10:32

Поверивший лжегубернатору пенсионер отдал аферистам огромную сумму денег

В Петербурге мошенник под видом губернатора обманул пенсионера на 20 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербургская полиция ищет злоумышленников, которые обманом получили от пожилого местного жителя 20 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Отмечается, что один из мошенников, звонивший потерпевшему по телефону, представился местным губернатором.

Представляясь губернатором Санкт-Петербурга, злоумышленник сообщил, что из бюджета города похищена крупная сумма денег, и, чтобы помочь в поимке преступников, необходимо передать денежные средства «связному», — отметили в ведомстве.

Поверив звонившему, пенсионер отдал деньги. Узнав о произошедшем, в полицию обратился знакомый пожилого петербуржца. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов для обмана россиян. Новая схема направлена на создание ложного доверия и предполагает использование реквизитов легитимных организаций для прикрытия преступных действий.

До этого в Петербурге задержали двух местных жителей, которые подозреваются в пособничестве деятельности телефонных мошенников. Злоумышленники приобретали сим-карты, которые регистрировались в мобильном приложении и затем продавались за границу. Общий причиненный ущерб составил около 6,5 млн рублей.

