08 октября 2025 в 09:55

Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие

Психолог Кичаев: при пищевом насилии забота превращается в принуждение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При пищевом насилии забота превращается в принуждение и становится способом самоутверждения, заявил психолог Александр Кичаев. По его словам, переданным LIFE.ru, хорошим примером является известная басня Крылова «Демьянова уха», где персонаж заставляет всех попробовать суп его приготовления.

Пищевое насилие в отношениях — это феномен, когда забота превращается в принуждение. Чаще всего насильниками выступают мужчины, но важно отметить, что иногда это могут быть и женщины, — отметил Кичаев.

Чтобы избавиться от пищевого насилия, психолог советует мягко, но уверенно отказывать. Он добавил, что при этом нужно не терять доброжелательность.

Ранее психолог Елена Русинова заявила, что поднять самооценку поможет внутреннее развитие. Нужно работать не над внешностью, а над содержанием. Категоричность к себе всегда связана с внутренним конфликтом, пояснила специалист.

