Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие

При пищевом насилии забота превращается в принуждение и становится способом самоутверждения, заявил психолог Александр Кичаев. По его словам, переданным LIFE.ru, хорошим примером является известная басня Крылова «Демьянова уха», где персонаж заставляет всех попробовать суп его приготовления.

Пищевое насилие в отношениях — это феномен, когда забота превращается в принуждение. Чаще всего насильниками выступают мужчины, но важно отметить, что иногда это могут быть и женщины, — отметил Кичаев.

Чтобы избавиться от пищевого насилия, психолог советует мягко, но уверенно отказывать. Он добавил, что при этом нужно не терять доброжелательность.

