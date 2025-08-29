День знаний — 2025
Психолог дала советы, как эффективно повысить самооценку

Психолог Русинова: для поднятия самооценки нужно внутренне развивать себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поднять самооценку поможет внутреннее развитие, заявила «Радио 1» психолог Елена Русинова. Нужно работать не над внешностью, а над содержанием. Категоричность к себе всегда связана с внутренним конфликтом, пояснила специалист.

Когда мы занимаемся своим внутренним содержанием, то это всегда приводит к желаемым результатам, потому что у нас никто не может этого отнять. А внешнее зачастую теряется со временем, из-за чего женщины впадают в депрессию, — пояснила Русинова.

Она отметила, что для повышения самооценки важно отслеживать свои эмоции и самореализовываться. Попытки прийти к принятию себя с помощью косметических процедур или операций — это ошибка.

Елена Русинова ранее заявила, что россиянки делают большой акцент на внешности из-за иллюзии, что красота делает успешнее. Она подчеркнула, что это негативно влияет на самооценку.

