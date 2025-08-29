Психолог озвучила главную проблему современных женщин

Россиянки делают большой акцент на внешности из-за иллюзии, что красота делает успешнее, заявила семейный психолог Елена Русинова. В разговоре с «Радио 1» она подчеркнула, что это негативно влияет на самооценку, особенно у женщин, которые стараются тратить свои ресурсы не на то, чтобы быть счастливыми, а на то, чтобы изменить себя внешне.

Люди тратят много сил, энергии, ресурсов на свою внешность — особенно женщины. И эта тенденция негативно сказывается на самооценке, потому что есть женщины, которые от природы не соответствуют стандартам красоты 90−60−90 и чувствуют себя неправильными, — сказала она.

Ранее пластический хирург профессор Тигран Алексанян заявил, что мужчины чаще всего прибегают к пластическим операциям под влиянием общественного давления и желания нравиться женщинам. По его словам, эти причины являются лишь частью более глубокой мотивации, связанной с потребностью в повышении самооценки и уверенности в себе.