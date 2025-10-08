В одном из украинских регионов повреждены объекты инфраструктуры В Днепропетровской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры

В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, произошли взрывы, которые привели к повреждениям объектов инфраструктуры и возникновению пожаров, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Помимо этого, было повреждено предприятие в районе Никополя.

Повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, но они были ликвидированы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины был поврежден энергетический объект, из-за чего без электричества остались более 4,5 тыс. абонентов. Также было объявлено о проблемах с движением поездов на нежинском направлении, отмене рейсов в Киев и изменении маршрутов.

До этого сообщалось, что в Полтавской области на северо-востоке Украины произошли взрывы, в результате которых был поврежден энергетический объект. Вследствие этого 28 юридических лиц и 1070 бытовых потребителей остались без электроснабжения. Кроме того, пострадали складские помещения, и были зафиксированы пожары.