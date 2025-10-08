Европейский город окутал ядовитый дым после аварии на заводе В Германии авария на заводе привела к появлению потенциально токсичного облака

Баварский город Ашаффенбург накрыло ядовитое облако, передает Bild. Местная администрация призвала население оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы. Токсичное облако образовалось в результате аварии на предприятии Schnarr Heinrich GmbH. Среди пострадавших один человек.

В городе объявлен чрезвычайный уровень опасности. В устранении последствий возгорания задействованы около 150 специалистов. Ожидается, что на соответствующую операцию уйдет много времени.

