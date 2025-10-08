Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:20

Европейский город окутал ядовитый дым после аварии на заводе

В Германии авария на заводе привела к появлению потенциально токсичного облака

Фото: Ralf Hettler/dpa/Global Look Press

Баварский город Ашаффенбург накрыло ядовитое облако, передает Bild. Местная администрация призвала население оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы. Токсичное облако образовалось в результате аварии на предприятии Schnarr Heinrich GmbH. Среди пострадавших один человек.

В городе объявлен чрезвычайный уровень опасности. В устранении последствий возгорания задействованы около 150 специалистов. Ожидается, что на соответствующую операцию уйдет много времени.

До этого российский сенатор Игорь Кастюкевич заявил, что правительство Украины «играет с огнем», нанося удары по территории ЗАЭС. По его словам, Москва ответит на атаки, когда Киев будет ожидать этого меньше всего. Кастюкевич также обратил внимание, что надо отдать должное специалистам атомной электростанции, делающим все возможное, чтобы ситуация на объекте оставалась штатной.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области минувшей ночью на территории предприятия в Сальском районе загорелась трава после отражения атаки беспилотников ВСУ. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, пожар на площади 100 квадратных метров был оперативно потушен. Пострадавших нет.

