Названо число пострадавших из-за выброса ядовитого газа на заводе в ФРГ Четыре человека пострадали из-за выброса ядовитого газа на заводе в Баварии

Из-за аварии на гальваническом заводе в Майнашаффе (Бавария, Германия) пострадали как минимум четыре человека, сообщает Main-Echo. Причиной стало выделение ядовитого газа.

Инцидент произошел на предприятии компании Schnar Oberflächentechnik. По данным издания, в емкость с азотной кислотой упала металлическая деталь, что вызвало химическую реакцию, в результате которой образовалось облако желтого цвета. Специалисты считают, что это облако потенциально токсично.

Жителям города Ашаффенбурга, который находится рядом с заводом, сначала советовали не выходить на улицу и плотно закрывать окна и двери. Впоследствии эти ограничения были сняты, поскольку анализ воздуха показал отсутствие вредных частиц.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Также в операции участвовали специалисты с необходимым оборудованием для нейтрализации опасных загрязняющих веществ.

Ранее произошел взрыв на химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли. Инцидент случился в городе Диловасы. По предварительным данным, погибли трое рабочих.