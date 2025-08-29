Захарова обвинила ЕС в предательстве интересов Венгрии и Словакии Захарова: ЕС в ситуации с «Дружбой» выступил против Венгрии и Словакии

Брюссель, оправдывая прекращение поставок нефти в Венгрию и Словакию, ополчился против собственных членов, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в Еврокомиссии проинформировали, что не усматривают опасности для ЕС от данного решения.

В Брюсселе, только вдумайтесь, не усматривают опасности для Европейского Союза от прекращения поставок нефти в Венгрию и Словакию. Хочется спросить: а вы точно являетесь коллегами друг для друга внутри Европейского союза? Получается, теперь вы уже дружите против своих же собственных членов, — сказала Захарова.

Она заявила, что получается, будто Брюссель теперь не выступает за экономику, а желает ухудшения положения тех, кто находится внутри евроструктуры. Дипломат также отметила, что подобная позиция предоставляет Киеву «индульгенцию» на продолжение атак против энергоинфраструктуры, важной для Венгрии и Словакии.

Она добавила, что в условиях острого противостояния большинства ЕС с Будапештом и Братиславой такой подход мог возобладать у евробюрократов. Ее также поразило, что Венгрию не хотят услышать те, кто каждый день заявляет о солидарности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский иронично высказался по поводу атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», отвечая на вопрос о шансах Киева на снятие вето, наложенного премьером Венгрии Виктором Орбаном на вступление в Евросоюз. Усмехаясь, он связал судьбу магистрали с дружбой между Киевом и Будапештом.