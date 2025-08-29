День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:21

Выяснилось, какое наследство оставили Щедрин и Плисецкая

Наследство покойного композитора Щедрина оценивается в 65 млн рублей

Родион Щедрин Родион Щедрин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Народный артист СССР Родион Щедрин, скончавшийся на 93-м году жизни, оставил после себя наследство общей стоимостью около 65 млн рублей, пишет aif.ru. Основную часть состояния составляют объекты недвижимости в Германии и Литве, принадлежавшие композитору и его жене балерине Майе Плисецкой.

С начала 1990-х годов супруги проживали в ФРГ, а с 2012 года обосновались в элитном районе Мюнхена Altstadt. Их квартира на Salvatorstrasse 5, расположенная рядом с готической церковью Сальваторкирхе и Литературным домом, оценивается примерно в $570 тысяч (более 45,7 млн рублей).

Также наследственная масса включает дом в Тракайском районе неподалеку от Вильнюса. Судя по архивным фотографиям, это была довольно скромная вилла, стоимость которой в настоящее время может достигать $250 тысяч (около 20 млн рублей).

Особый статус имеет трехкомнатная квартира в центре Москвы возле станции метро «Тверская», приобретенная парой еще в 1960-х годах. В феврале 2022 года Родион Щедрин передал недвижимость в дар государству, и сейчас в ней располагается музей-квартира Плисецкой.

Как сообщалось ранее, Щедрин скончался после продолжительной болезни. Представители Государственного академического Большого театра добавили, что композитор умер в медицинском учреждении.

композиторы
Родион Щедрин
смерти
наследство
