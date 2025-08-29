В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции

Страны-участницы Европейского союза обсуждают возможность перевода замороженных российских активов в «более рискованные инвестиции», сообщает издание Politico со ссылкой на источники. По их информации, таким образом на Западе хотят получить от них большую прибыль. В дальнейшем эти деньги предлагается направить на Украину.

Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию, — говорится в публикации.

Как уточнили источники, речь идет об активах России на сумму порядка 200 млрд евро. Предполагается, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят эти планы в субботу, 30 августа.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщал, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины на неформальной встрече. Она пройдет в Копенгагене с 29 по 30 августа.