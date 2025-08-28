В ЕС обсудят возможность использования активов РФ для поддержки Украины

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Копенгагене 29–30 августа обсудят возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции, транслировавшейся в соцсети X. Он также указал на отсутствие единой позиции в правительстве ФРГ по данному вопросу.

Это будет одним из предметов обсуждения на неформальной встрече министров в Копенгагене. Нужно прояснить сложные правовые вопросы, а также последствия для стабильности финансового рынка, — сказал он.

Большая часть замороженных активов России (свыше 200 млрд евро) находится в бельгийском депозитарии Euroclear, который выступает против полной экспроприации, предупреждая о рисках ответных судебных исков со стороны России.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Запад может использовать замороженные активы России в качестве элемента переговоров с Москвой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, именно поэтому не следует сразу конфисковывать эти средства.