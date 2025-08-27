День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:10

В США раскрыли неочевидную ценность замороженных активов России

Бессент: замороженные активы России можно использовать как элемент переговоров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Запад может использовать замороженные активы России в качестве элемента переговоров с Москвой по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, именно поэтому не следует сразу конфисковывать эти средства, передает Reuters.

Я думаю, это замороженные активы являются частью переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным, поэтому не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Они могут быть элементом торга в ходе большого переговорного процесса, поэтому посмотрим, пойдет ли часть активов или же они все на восстановление Украины, — сказал Бессент.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем отверг идею конфискации российских суверенных активов. По его словам, сделать это непросто с правовой точки зрения, такое решение будет иметь системные последствия для европейского сообщества.

До этого депутат Госдумы Сергей Алтухов подчеркнул, что попытки перенаправить замороженные российские активы в пользу Украины будут прямым нарушением международного права, и Россия не оставит такие действия без ответа. Этот шаг подорвет доверие к доллару как к резервной валюте и финансовым институтам США, добавил он.

Россия
замороженные активы
США
Скотт Бессент
Украина
переговоры
