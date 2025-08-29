День знаний — 2025
Гуляш из говядины больше не делаю — этот венгерский вариант в 10 раз лучше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венгерский гуляш с индейкой — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для холодного времени года. В отличие от традиционного варианта с говядиной индейка делает блюдо более нежным и диетическим, сохраняя при этом все преимущества классического рецепта. Насыщенный вкус паприки и пряностей создает неповторимый букет, который согревает и дарит ощущение уюта.

Для приготовления 500 г мяса индейки нарезают кубиками и обжаривают с 2 крупными репчатыми луковицами до золотистой корочки. Добавляют 2 ст. л. сладкой и 1 ч. л. копченой паприки, 2 ст. л. томатной пасты, 2 нарезанных болгарских перца и 3 картофелины кубиками. Заливают 1 литром бульона или воды и тушат на медленном огне 40–50 минут до готовности мяса и овощей. В конце добавляют 3 зубчика чеснока и пучок зелени. Ключевой секрет — правильное томление, которое позволяет всем ингредиентам обменяться вкусами и ароматами.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

