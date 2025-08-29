День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:28

Названо число сбитых с начала СВО украинских дронов

Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 80 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские войска уничтожили более 80 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов с начала спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, были сбиты 666 самолетов, 283 вертолета, а также почти 25 тыс. танков и других бронемашин.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <...> 80 367 беспилотных летательных аппаратов <...> 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы спецтехники, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 августа российские системы противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 00:00 до 06:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников сбито над Брянской областью (18 единиц).

Также стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным Минобороны, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

Украина
Минобороны РФ
беспилотники
СВО
