29 августа 2025 в 15:21

В Нижнем Новгороде могут снести стадион, где снимали «Жмурки»

В Нижнем Новгороде признали аварийным и закрыли стадион «Водник»

Алена Чехова на стадионе «Водник» Алена Чехова на стадионе «Водник» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Нижнем Новгороде стадион «Водник», где снимали фильм режиссера Алексея Балабанова «Жмурки», признали аварийным и закрыли, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Отмечается, что специальное обследование показало значительный износ как самого здания спортклуба, так и футбольного поля, беговых дорожек и трибун.

Территория вокруг стадиона также уже давно морально устарела, для ее развития и преображения требуется комплексный подход. Нельзя привести в порядок только футбольное поле и трибуны, необходимо создать новое городское пространство, где дети и взрослые будут заниматься спортом в современных условиях, — заявил зампредседателя правительства региона Иван Каргин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что более 600 аварийных домов и недостроев ликвидировали в Подмосковье с начала года. По его словам, на месте снесенных зданий обустроили скверы, а некоторые заброшенные объекты восстановили.

Нижний Новгород
стадионы
города
Россия
