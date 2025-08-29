День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:04

Стало известно, кто подорвал гранату в Туле

Гранату в Туле взорвал ранее судимый сожитель пострадавшей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гранату в съемной квартире в Туле подорвал ранее судимый сожитель пострадавшей, сообщает Telegram-канал «112». Пострадала 23-летняя девушка, она получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего подрывника, он не пострадал. Мужчину доставили на допрос.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел взрыв. Пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия. Она получила осколочные ранения. Позже появилось видео с пострадавшей.

До этого в Туве после взрыва неизвестного устройства погиб 14-летний подросток. Опасный предмет он нашел неподалеку от села Сукпак. Еще один мальчик 13 лет получил множественные ранения. Он госпитализирован, обстоятельства трагедии проверяют следователи и прокуратура.

В Челябинске задержали 53-летнего мужчину, который угрожал взорвать гранату в ресторане. Гостю заведения не понравилось, что он долго ждал свой заказ. По словам очевидцев, в какой-то момент мужчине сообщили, что необходимо подождать еще. Тогда рассерженный посетитель достал гранату и заявил, что взорвет ее, если не получит свой заказ. После того как мужчину задержали, выяснилось, что граната оказалась страйкбольной.

