Салат «Гранатовый браслет»: королевское украшение праздничного стола. Этот салат — настоящая симфония вкусов и текстур! Нежное куриное филе, хрустящие овощи и рубиновые гранатовые зёрна создают изысканное сочетание. Идеальное блюдо для особых случаев — выглядит эффектно и восхищает вкусом.
Ингредиенты
- Филе куриное — 400 г
- Гранат — 1 крупный
- Яйца — 4 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Майонез — 200 г
- Грецкие орехи — 50 г (по желанию)
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
Приготовление
- Курицу, картофель, морковь и яйца отварите до готовности. Лук нарежьте мелкими кубиками, замаринуйте в уксусе с сахаром. Овощи и яйца натрите на отдельные тёрки. На блюдо поставьте стакан, вокруг выкладывайте слоями: курицу → майонез → лук → морковь → майонез → картофель → майонез → яйца → огурцы.
- Аккуратно удалите стакан. Покройте салат гранатовыми зёрнами. Дайте пропитаться 2-3 часа в холодильнике.
Совет: для пикантности добавьте в майонез 1 ч. л. дижонской горчицы и измельчённые грецкие орехи между слоями.
