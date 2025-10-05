Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 14:00

Салат «Гранатовый браслет»: королевское украшение праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Гранатовый браслет»: королевское украшение праздничного стола. Этот салат — настоящая симфония вкусов и текстур! Нежное куриное филе, хрустящие овощи и рубиновые гранатовые зёрна создают изысканное сочетание. Идеальное блюдо для особых случаев — выглядит эффектно и восхищает вкусом.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 400 г
  • Гранат — 1 крупный
  • Яйца — 4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Майонез — 200 г
  • Грецкие орехи — 50 г (по желанию)
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу, картофель, морковь и яйца отварите до готовности. Лук нарежьте мелкими кубиками, замаринуйте в уксусе с сахаром. Овощи и яйца натрите на отдельные тёрки. На блюдо поставьте стакан, вокруг выкладывайте слоями: курицу → майонез → лук → морковь → майонез → картофель → майонез → яйца → огурцы.
  2. Аккуратно удалите стакан. Покройте салат гранатовыми зёрнами. Дайте пропитаться 2-3 часа в холодильнике.

Совет: для пикантности добавьте в майонез 1 ч. л. дижонской горчицы и измельчённые грецкие орехи между слоями.

Ранее мы готовили салат «Карнавал». Суперское сочетание крабовых палочек и свеклы.

