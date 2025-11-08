Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 20:00

Попробовала и 100% буду готовить ещё! Очень вкусный салат с куриной печенью — на каждый день и на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ты думаешь, что салаты с печенью — это сложно, долго и на любителя, то этот рецепт станет для тебя настоящим открытием! Я сама долго обходила печеночные салаты стороной, пока не рискнула попробовать этот вариант. И — о чудо! — теперь он в моей постоянной кулинарной копилке. Секрет в том, что нежная куриная печень здесь абсолютно не горчит, а в сочетании с маринованными огурчиками, яйцом и сыром создает удивительно гармоничный вкус. Это тот редкий случай, когда сытный мясной салат кажется легким и свежим. И да, готовится он действительно быстро, особенно если с вечера отварить печень и яйца.

Первым делом займемся луком. Среднюю луковицу нарежь полукольцами, сложи в мисочку, добавь 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку 9% уксуса. Оставь мариноваться на 15–20 минут, периодически помешивая. Пока лук маринуется, отвари 350–400 г куриной печени в подсоленной воде около 10–15 минут после закипания, остуди и нарежь соломкой или кубиками. Четыре яйца отвари вкрутую, очисти и натри на крупной терке. Три-четыре маринованных огурца нарежь мелким кубиком, а 50 г твердого сыра натри на той же терке. Все подготовленные ингредиенты соедини в салатнике, добавь маринованный лук (предварительно отжав его от рассола), смесь перцев по вкусу и заправь майонезом. Аккуратно перемешай — и можно подавать! Если есть время, дай салату 15 минут настояться в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Салат «Лебединый пух» из простых ингредиентов: украсит ужин и праздничный стол
Общество
Салат «Лебединый пух» из простых ингредиентов: украсит ужин и праздничный стол
Салат «Вкусняшка» — в составе всего 4 ингредиента и заправка. Очень вкусный, нежный и простой
Общество
Салат «Вкусняшка» — в составе всего 4 ингредиента и заправка. Очень вкусный, нежный и простой
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
Семья и жизнь
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно
Семья и жизнь
Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно
салаты
закуски
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.