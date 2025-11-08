Попробовала и 100% буду готовить ещё! Очень вкусный салат с куриной печенью — на каждый день и на праздничный стол

Попробовала и 100% буду готовить ещё! Очень вкусный салат с куриной печенью — на каждый день и на праздничный стол

Если ты думаешь, что салаты с печенью — это сложно, долго и на любителя, то этот рецепт станет для тебя настоящим открытием! Я сама долго обходила печеночные салаты стороной, пока не рискнула попробовать этот вариант. И — о чудо! — теперь он в моей постоянной кулинарной копилке. Секрет в том, что нежная куриная печень здесь абсолютно не горчит, а в сочетании с маринованными огурчиками, яйцом и сыром создает удивительно гармоничный вкус. Это тот редкий случай, когда сытный мясной салат кажется легким и свежим. И да, готовится он действительно быстро, особенно если с вечера отварить печень и яйца.

Первым делом займемся луком. Среднюю луковицу нарежь полукольцами, сложи в мисочку, добавь 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку 9% уксуса. Оставь мариноваться на 15–20 минут, периодически помешивая. Пока лук маринуется, отвари 350–400 г куриной печени в подсоленной воде около 10–15 минут после закипания, остуди и нарежь соломкой или кубиками. Четыре яйца отвари вкрутую, очисти и натри на крупной терке. Три-четыре маринованных огурца нарежь мелким кубиком, а 50 г твердого сыра натри на той же терке. Все подготовленные ингредиенты соедини в салатнике, добавь маринованный лук (предварительно отжав его от рассола), смесь перцев по вкусу и заправь майонезом. Аккуратно перемешай — и можно подавать! Если есть время, дай салату 15 минут настояться в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.