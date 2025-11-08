Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:00

Салат «Вкусняшка» — в составе всего 4 ингредиента и заправка. Очень вкусный, нежный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, иногда так хочется приготовить что-то простое, но чтобы было невероятно вкусно и уютно. Салат «Вкусняшка» — именно такой вариант! Его название полностью оправдывает себя: нежнейшая текстура, гармоничный вкус и минимум усилий на кухне. Этот салат напоминает всем знакомый классический рецепт, но в его простоте и кроется главное волшебство. Он идеально подойдет к ужину после работы, когда нет времени на сложные блюда, или для внезапного визита гостей. Всего четыре основных продукта — а результат исчезает со стола мгновенно!

Для начала отвари 2 яйца вкрутую (8–10 минут после закипания), остуди и очисти. Возьми 100 граммов вареной колбасы или ветчины. Один свежий огурец (примерно 100 граммов) вымой. Все ингредиенты нарежь одинаковым мелким кубиком — так салат будет особенно нежным. Яйца и 50 граммов твердого сыра натри на средней терке. Чеснок (1 зубчик) пропусти через пресс или мелко поруби. Соедини все компоненты в миске, добавь 1,5–2 столовые ложки майонеза и аккуратно перемешай. Дай салату немного пропитаться 15–20 минут в холодильнике — и можно подавать! Он хорош и сам по себе, и как намазка на хлеб.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
