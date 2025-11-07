Оливье больше не делаю. Теперь главный дежурный салат «Отпад» — вкусный и сочный, и готовится быстро

Этот салат — тот самый случай, когда простота и скорость приготовления совсем не означают компромисс со вкусом! Он получается настолько ярким, сочным и сбалансированным, что его по праву можно назвать «отпадным». В нем есть все: сытное мясо, свежие хрустящие овощи, сладкая кукуруза и пикантная заправка, которая связывает все ингредиенты в идеальную гармонию. Такой салат не стыдно поставить на праздничный стол, но он же станет и спасением, когда нужно быстро сделать сытный ужин после работы. Готовится — один миг, а удовольствия — море!

Возьми 200 граммов отварного или запеченного мяса (курица, говядина) и нарежь тонкой соломкой. Половину перца и один огурец нарежь такой же соломкой. Два помидора нарежь дольками, а одну небольшую луковицу — тонкими полукольцами. Для заправки в отдельной мисочке смешай щепотку соли, чайную ложку сахара, половину чайной ложки паприки, черный перец по вкусу, две чайные ложки 6% уксуса, чайную ложку горчицы и две столовые ложки майонеза. Все хорошо взбей вилкой. В большой салатник выложи мясо, овощи, банку консервированной кукурузы без жидкости и два отварных яйца, нарезанных кубиками. Добавь мелко нарубленный укроп и кинзу. Полей заправкой и аккуратно перемешай. Дай салату 10–15 минут настояться в холодильнике — и можно звать всех к столу!

