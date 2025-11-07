Пошаговый рецепт: баклажанные рулетики с помидорами и пикантным соусом

Баклажаны отлично сочетаются с яркими вкусовыми нотками помидоров и свежей зелени — попробуйте приготовить из них изумительные овощные рулетики. Для блюда подготовьте баклажаны — 400 г, помидоры — 250 г, растительное масло — 2 ст. л., майонез — 4 ст. л., горчицу — 1 ч. л., чеснок — 3 зубчика, петрушку и соль на свой вкус.

Баклажаны промойте, обрежьте плодоножки, мякоть нашинкуйте длинными полосками шириной около 5 мм, щедро присыпьте солью и дайте постоять 20 минут, чтобы из них ушла горечь. После этого промойте овощи и обсушите бумажной салфеткой. В это время для начинки соедините соусы и чеснок, пропущенный через пресс; часть мелко нарезанной петрушки тоже добавьте в соус. Томаты нарубите маленькими брусочками.

Баклажаны обжарьте с обеих сторон до золотистости на сковородке с маслом, затем выложите на бумажную салфетку. На каждую пластинку равномерно нанесите заправку, выложите кусочек томата и чуток петрушки, сверните рулетиком. Готовое блюдо украсьте зеленью и подавайте к столу в качестве освежающей закуски.

Наслаждайтесь витаминным вкусом и легкой текстурой овощей, которые гармонично дополняют друг друга!

Ранее мы поделились рецептом диетических баклажанов с тофу.