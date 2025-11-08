Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 20:46

Забыла о сухой грудке благодаря этому рецепту: курица в сметанно-горчичном соусе — ничего сложного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забыла о сухой грудке благодаря этому рецепту. Курица в сметанно-горчичном соусе получается невероятно сочной и мягкой, а на готовку вы потратите 20 минут. Ничего сложного!

Вкус этого блюда поражает своей гармоничностью: нежное куриное филе в сливочном соусе с пикантными нотками горчицы и чеснока буквально тает во рту.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 200 г сметаны, 2 ст. л. горчицы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте кусочками, обжарьте до золотистой корочки вместе с луком. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте курицу соусом, тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут.

Сметана делает мясо невероятно сочным и мягким, а горчица придает легкую остринку, не перебивая основной вкус. Это блюдо идеально сочетается с любым гарниром — от простого риса до картофельного пюре, и обязательно станет частым гостем на вашем столе.

Ранее стало известно, как приготовить шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов.

Читайте также
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
Семья и жизнь
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
Курицу больше не жарю. Готовлю грудку в стиле «Зебра» — с виду обычные котлетки, а внутри вкуснота
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю грудку в стиле «Зебра» — с виду обычные котлетки, а внутри вкуснота
Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке
Общество
Закуска к Новому году или любому застолью: обалденный рулет из курицы, секрет в чумовой начинке
Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса
Семья и жизнь
Нежная печень за полчаса: вымачивание в молоке творит чудеса
рецепты
курица
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.