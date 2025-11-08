Забыла о сухой грудке благодаря этому рецепту: курица в сметанно-горчичном соусе — ничего сложного

Забыла о сухой грудке благодаря этому рецепту: курица в сметанно-горчичном соусе — ничего сложного

Забыла о сухой грудке благодаря этому рецепту. Курица в сметанно-горчичном соусе получается невероятно сочной и мягкой, а на готовку вы потратите 20 минут. Ничего сложного!

Вкус этого блюда поражает своей гармоничностью: нежное куриное филе в сливочном соусе с пикантными нотками горчицы и чеснока буквально тает во рту.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 200 г сметаны, 2 ст. л. горчицы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Курицу нарежьте кусочками, обжарьте до золотистой корочки вместе с луком. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте курицу соусом, тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут.

Сметана делает мясо невероятно сочным и мягким, а горчица придает легкую остринку, не перебивая основной вкус. Это блюдо идеально сочетается с любым гарниром — от простого риса до картофельного пюре, и обязательно станет частым гостем на вашем столе.

Ранее стало известно, как приготовить шедевр из грудки и картошки на ужин в одном противне: сочное блюдо из обычных продуктов.