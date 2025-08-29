День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:27

Раскрыта сумма, которую владелец «Кириешек» отправил на помощь ВСУ

SHOT: владелец «Кириешек» Штенгелов отправил на помощь ВСУ 21 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщил, что миллиардер и владелец компании «Кириешки» Денис Штенгелов вывел более 21 млрд рублей на помощь ВСУ. Как сказано в публикации, он также владеет австралийской фирмой «Кондитерус ком», которая считается основным бизнесом.

SHOT со ссылкой на Генпрокуратуру утверждает, что Штенгелов ежегодно зарабатывает около 756 млрд рублей. Как сказано в материале, отец миллиардера также является бизнесменом, он владеет крупными сельхозпредприятиями на Украине. По информации канала, сейчас Штенгелов-младший живет в Австралии вместе со своей старшей сестрой.

Ранее выяснилось, что Генпрокуратура РФ требует обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). Ей принадлежат бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие.

Кроме того Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами Дениса Штенгелова и его отца. Дело было зарегистрировано 22 августа.

