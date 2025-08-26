Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова, сообщила ТАСС пресс-служба суда. Там отметили, что дело было зарегистрировано 22 августа.

В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству, — подчеркнули в суде.

Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Ранее суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Речь идет о бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыне Эдуарде Комкове, а также руководителе компании-подрядчика реконструкции Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ Никите Чередниченко.

Ранее в торговом центре «Лапландия» в Кемерово вспыхнул пожар. Возгорание началось на фасаде здания. Пожару был присвоен второй ранг сложности. На месте работали девять пожарных расчетов, также туда прибыл губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Позже в пресс-службе регионального СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пожара, случившегося в ТЦ. В ведомстве отметили, что следователи проводили работу на месте происшествия.