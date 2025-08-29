Губернатор ответил на вопрос, «бухает» ли он Самарский губернатор Федорищев назвал фейками слухи о проблемах с алкоголем

Губернатор Самарской области Дмитрий Федорищев ответил на вопрос о публикациях в Telegram, где его обвиняют в употреблении алкоголя, и заявил, что относится к таким нападкам и фейкам «абсолютно спокойно». Также он сказал, что «пропускает все через юмор». Именно так он отреагировал на вопрос, содержащий фразу «вы бухаете постоянно».

Это не иммунитет, все равно какая-то живинка есть, мы все люди. Это сложная ситуация в головах, сложная ситуация в подходах, сложная ситуация в контрдавлении некоторых недружественных нам структур, которые продуцируют все эти фейки, информационные поводы и пытаются кому-то что-то доказать, — сказал губернатор.

До этого стало известно, что с 1 сентября в Московской области вводятся ограничения на продажу алкогольной продукции. По новым правилам, торговать спиртными напитками не смогут магазины, входы в которые расположены со стороны дворовой территории. Как отметил Двойных, это поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах, а также снизить уровень пропаганды алкогольной продукции.

Ранее общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Соответствующая инициатива направлена в правительство России и Государственную думу. Проект предполагает предоставление налоговых льгот, банковских бонусов и страховых скидок гражданам, которые подтвердят здоровый образ жизни справкой от нарколога или терапевта.