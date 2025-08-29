День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:22

Губернатор ответил на вопрос, «бухает» ли он

Самарский губернатор Федорищев назвал фейками слухи о проблемах с алкоголем

Дмитрий Федорищев Дмитрий Федорищев Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Федорищев ответил на вопрос о публикациях в Telegram, где его обвиняют в употреблении алкоголя, и заявил, что относится к таким нападкам и фейкам «абсолютно спокойно». Также он сказал, что «пропускает все через юмор». Именно так он отреагировал на вопрос, содержащий фразу «вы бухаете постоянно».

Это не иммунитет, все равно какая-то живинка есть, мы все люди. Это сложная ситуация в головах, сложная ситуация в подходах, сложная ситуация в контрдавлении некоторых недружественных нам структур, которые продуцируют все эти фейки, информационные поводы и пытаются кому-то что-то доказать, — сказал губернатор.

До этого стало известно, что с 1 сентября в Московской области вводятся ограничения на продажу алкогольной продукции. По новым правилам, торговать спиртными напитками не смогут магазины, входы в которые расположены со стороны дворовой территории. Как отметил Двойных, это поможет обеспечить тишину и порядок в жилых районах, а также снизить уровень пропаганды алкогольной продукции.

Ранее общественная организация «Зов народа» предложила ввести программу «Кешбэк за здоровье», которая будет поощрять россиян за отказ от алкоголя и табака. Соответствующая инициатива направлена в правительство России и Государственную думу. Проект предполагает предоставление налоговых льгот, банковских бонусов и страховых скидок гражданам, которые подтвердят здоровый образ жизни справкой от нарколога или терапевта.

Самарская область
губернаторы
власть
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом
Тренер оценил возможность назначения Моуриньо в «Спартак» вместо Станковича
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.