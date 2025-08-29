Стало известно, чем занимается маньяк Пичушкин в «Полярной сове»

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, отбывающий наказание в «Полярной сове», трудится на швейном производстве, рассказала NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, обучению он поддается с большим трудом, но простейшие манипуляции выполнять может.

Когда я приезжала в колонию, он работал на швейном производстве. Но надо иметь в виду, что у него же психиатрический диагноз. Такие люди, как он, не слишком обучаемы, но какие-то простые операции он выполнял, — поделилась общественница.

По ее словам, порой Пичушкин сидел в «одиночке», чаще с ним был сокамерник или даже два. Меркачева отметила, что во время личного общения с маньяком можно быстро понять, что он неадекватен.

У него чрезвычайно раздуто эго, он очень самовлюбленный, считает, все вокруг только о нем и говорят, если нет, то кто-то этому препятствует. Заявляет, что все женщины бесконечно в него влюбляется, пишут ему письма, и что он выбирает из них себе невесту, — вспомнила правозащитница.

Ранее сообщалось, что медико-санитарная часть «Полярной совы» не нашла препятствий для нахождения «битцевского маньяка» за полярным кругом. Несмотря на это, он продолжает настаивать на переводе в другое исправительное учреждение, утверждая, что страдает от заболеваний системы кровообращения.