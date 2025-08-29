Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд В Брянске будут судить мужчину за жестокое убийство и расчленение сожительницы

Бежицкий районный суд Брянска готовится к рассмотрению уголовного дела 36-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, в декабре прошлого года в квартире дома по улице Дружбы пьяный мужчина поссорился с 34-летней сожительницей и забил ее до смерти.

Он расчленил тело жертвы и хранил их у себя дома целых три месяца. Только в феврале 2025 года обвиняемый решил избавиться от трупа. Следователи полагают, что произошло это только тогда, когда расчлененное тело обнаружил родственник мужчины.

Части тела были выброшены на свалку в деревне Березино Дятьковского района. Все это время женщина числилась в розыске как пропавшая без вести. Как оказалось, мужчина уже был судим за избиение той же женщины и отбывал тюремный срок. Помимо всего прочего, его обвиняют в неуплате алиментов.

Ранее во Владивостоке арестовали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей бывшей супруги, находившейся на позднем сроке беременности. По версии следствия, во время ссоры россиянин, зная о беременности экс-супруги, ударил ее несколько раз по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.