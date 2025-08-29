День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:40

Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд

В Брянске будут судить мужчину за жестокое убийство и расчленение сожительницы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бежицкий районный суд Брянска готовится к рассмотрению уголовного дела 36-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве женщины, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По данным следствия, в декабре прошлого года в квартире дома по улице Дружбы пьяный мужчина поссорился с 34-летней сожительницей и забил ее до смерти.

Он расчленил тело жертвы и хранил их у себя дома целых три месяца. Только в феврале 2025 года обвиняемый решил избавиться от трупа. Следователи полагают, что произошло это только тогда, когда расчлененное тело обнаружил родственник мужчины.

Части тела были выброшены на свалку в деревне Березино Дятьковского района. Все это время женщина числилась в розыске как пропавшая без вести. Как оказалось, мужчина уже был судим за избиение той же женщины и отбывал тюремный срок. Помимо всего прочего, его обвиняют в неуплате алиментов.

Ранее во Владивостоке арестовали 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей бывшей супруги, находившейся на позднем сроке беременности. По версии следствия, во время ссоры россиянин, зная о беременности экс-супруги, ударил ее несколько раз по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

убийства
расчленения
Брянск
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом
Тренер оценил возможность назначения Моуриньо в «Спартак» вместо Станковича
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.