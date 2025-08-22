Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 12:00

Подозреваемый в убийстве беременной бывшей жены услышал решение суда

Житель Владивостока арестован по подозрению в убийстве беременной бывшей жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке арестован 41-летний мужчина по подозрению в убийстве своей бывшей супруги, находившейся на позднем сроке беременности, сообщает прокуратура Приморского края. Подозреваемый заключен под стражу на срок один месяц и 29 суток.

С учетом позиции прокурора заключен под стражу житель Владивостока за убийство беременной бывшей супруги <…> сроком на один месяц 29 суток, — сказано в заявлении ведомства.

Следствие установило, что 15 августа между бывшими супругами, продолжавшими проживать в одной квартире на проспекте Красного Знамени после развода, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина, зная о беременности экс-супруги, нанес ей не менее двух ударов по голове, утверждает следствие. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан 41-летний уроженец Калининграда по подозрению в двойном убийстве. Мужчина совершил убийство 70-летнего мужчины и 51-летней женщины в квартире на улице Раевского. Согласно версии следствия, подозреваемый снимал комнату у одной из жертв. В состоянии алкогольного опьянения между ним и хозяйкой квартиры с ее сожителем возник конфликт, в ходе которого мужчина зарезал обоих. После совершения преступления он расчленил тела и спрятал останки в одном из гаражей местного кооператива.

