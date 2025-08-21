Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:16

Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 41-летнего уроженца Калининграда, подозреваемого в убийстве 70-летнего мужчины и 51-летней женщины, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России. По версии следствия, задержанный зарезал своих знакомых в квартире на улице Раевского.

Предполагаемый преступник снимал комнату у женщины. Будучи в алкогольном опьянении, злоумышленник повздорил со знакомой и ее сожителем. В ходе конфликта мужчина убил пару и расчленил их тела, спрятав в гаражном массиве.

В полицию обратилась соседка убитых, которая заподозрила неладное из-за неприятного запаха из квартиры. Мужчину, который уже был судим за убийство и кражу, задержали в заброшенном здании на улице Генкиной.

Ранее в Нижнем Новгороде двое подростков до смерти забили мужчину якобы за отказ дать закурить. Отмечается, что злоумышленнику и его подельнице было по 15 и 13 лет соответственно.

преступления
убийства
регионы
полицейские
