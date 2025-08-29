День знаний — 2025
Психолог объяснила интерес детей к лабубу

Психолог Кирсанова: дети просят купить лабубу из-за желания быть частью группы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дети массово просят купить игрушки лабубу из-за желания подражать и быть частью группы, заявила NEWS.ru декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова. По ее словам, обладание зубастым монстром позволяет ребенку чувствовать себя значимым в кругу сверстников.

Интерес детей к игрушкам с выразительными, иногда даже пугающими чертами — не новость, подобные образы уже появлялись среди игровой продукции. Они могут увлекаться подобным из-за подражания, желания иметь то, что как будто позволяет почувствовать себя частью детской группы. Это как будто знак принадлежности, осведомленности, иногда значимости, — сказала Кирсанова.

Она уточнила, что дети могут увлекаться зубастой игрушкой из-за двойственности ощущений – она и пугает, и привлекает. По словам психолога, в дискуссии о подобных «монстрах» полезней сместить фокус внимания на поведение ребенка и содержание игры.

Как дети играют с лабубу? Играют ли вообще? Может, это всего лишь предмет коллекционирования, знак принадлежности. Тогда повода для тревоги нет, следует лишь помочь ребенку разумно отнестись к приобретению игрушек, обосновав ограничения в тратах. Если он заботится, ухаживает и утешает лабубу, разыгрывает сюжеты, где между персонажами есть позитивное взаимодействие, значит, все в порядке. А если действия агрессивны, стоит спросить, что происходит с персонажами, как они себя чувствуют, — добавила Кирсанова.

Она объяснила, что через игру дети коммуницируют со взрослыми. По словам психолога, агрессия в отношении игрушки может сигнализировать о событиях, происходящих в жизни ребенка.

Иногда мы тяготеем к тому, чтобы видеть трудности детского развития в конкретных предметах, ведь тогда проблемы относительно легко преодолеваются. Присмотритесь, во что и как играет ребенок для того, чтобы лучше разглядеть его переживания, вникнуть в интересы и поиграть вместе. Это поможет понять причины появления беспокоящих игровых сюжетов, найти способы заинтересовать другими, справиться с неприятными переживаниями и негативными чувствами, — уточнила Кирсанова.

Ранее стало известно, что россияне потратили на лабубу более 2 млрд рублей за первую половину 2025 года. Всего было куплено более 2,5 млн этих кукол. Резкий рост интереса к зубастым монстрам был зафиксирован в июне.

