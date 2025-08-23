Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу

Россияне потратили на игрушки лабубу более двух млрд рублей на маркетплейсе Wildberries за первую половину этого года, сообщили в пресс-службе компании-владельца. Всего было куплено более 2,5 млн этих кукол, передает ТАСС.
Лабубу сохраняют лидерские позиции на Wildberries — в первые семь месяцев года на них потратили более двух млрд рублей, притом резкий рост спроса начался только в июне. Всего на Wildberries приобрели более 2,5 млн «зубастиков», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что китайская компания-производитель игрушек лабубу Pop Mart увеличила свою прибыль в первой половине 2025 года на 397%. При этом выручка выросла на 204%, до $1,93 млрд (более 155 трлн рублей). Продажи игрушки за рубежом, как ожидается, в этом году окажутся больше, чем в Китае. При этом акции Pop Mart с начала 2025-го выросли на 213%.
До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.