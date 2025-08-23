Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу Россияне потратили на лабубу более двух млрд рублей на Wildberries за полгода

Россияне потратили на игрушки лабубу более двух млрд рублей на маркетплейсе Wildberries за первую половину этого года, сообщили в пресс-службе компании-владельца. Всего было куплено более 2,5 млн этих кукол, передает ТАСС.

Лабубу сохраняют лидерские позиции на Wildberries — в первые семь месяцев года на них потратили более двух млрд рублей, притом резкий рост спроса начался только в июне. Всего на Wildberries приобрели более 2,5 млн «зубастиков», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что китайская компания-производитель игрушек лабубу Pop Mart увеличила свою прибыль в первой половине 2025 года на 397%. При этом выручка выросла на 204%, до $1,93 млрд (более 155 трлн рублей). Продажи игрушки за рубежом, как ожидается, в этом году окажутся больше, чем в Китае. При этом акции Pop Mart с начала 2025-го выросли на 213%.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что новомодные игрушки лабубу должны проходить детальную экспертизу различных специалистов. По его мнению, в первую очередь нужен психологический анализ с последующим заключением экспертов.